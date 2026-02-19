Takaful International Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Takaful International Company lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takaful International Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,5 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,020 BHD. Im Vorjahr hatte Takaful International Company ebenfalls ein EPS von 0,020 BHD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 37,37 Millionen BHD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Takaful International Company einen Umsatz von 32,65 Millionen BHD eingefahren.

