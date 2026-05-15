TAKAGI SEIKO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TAKAGI SEIKO lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 254,23 JPY gegenüber -892,870 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKAGI SEIKO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 577,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -808,200 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 41,48 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at