TAKAGI SEIKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TAKAGI SEIKO äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,82 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,15 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at