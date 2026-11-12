TAKAGI SEIKO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAKAGI SEIKO stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65,11 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,34 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at