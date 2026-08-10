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10.08.2026 06:31:29
TAKAGI SEIKO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TAKAGI SEIKO hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 56,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,14 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 10,14 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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