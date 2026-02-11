TAKAHASHI CURTAIN WALL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAKAHASHI CURTAIN WALL präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 25,61 JPY gegenüber 5,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 23,85 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45,79 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9,38 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 7,34 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at