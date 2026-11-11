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11.11.2026 06:31:29
TAKAHASHI CURTAIN WALL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TAKAHASHI CURTAIN WALL hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 9,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Milliarden JPY – ein Plus von 18,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAKAHASHI CURTAIN WALL 1,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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