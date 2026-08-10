TAKAHASHI CURTAIN WALL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAKAHASHI CURTAIN WALL lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,62 Prozent auf 2,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at