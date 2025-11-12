TAKAHASHI CURTAIN WALL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAKAHASHI CURTAIN WALL ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAKAHASHI CURTAIN WALL die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at