TAKAHASHI CURTAIN WALL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAKAHASHI CURTAIN WALL hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAKAHASHI CURTAIN WALL -8,080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at