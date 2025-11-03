Takakita: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takakita lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 6,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,80 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at