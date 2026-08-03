Takakita: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takakita ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Takakita die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,83 JPY. Im Vorjahresviertel waren -5,000 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at