Takakita stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Takakita hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Takakita einen Umsatz von 1,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at