Takakita veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takakita hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Takakita im vergangenen Quartal 1,60 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takakita 1,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at