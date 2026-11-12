TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 140,37 JPY gegenüber 105,96 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at