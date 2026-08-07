TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 94,56 JPY gegenüber 23,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 88,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at