TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 123,83 JPY. Im letzten Jahr hatte TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP einen Gewinn von 94,25 JPY je Aktie eingefahren.

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 328,18 JPY. Im Vorjahr waren 185,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 346,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 357,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at