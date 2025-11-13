TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP 10,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 91,83 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at