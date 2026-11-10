TAKAMATSU MACHINERY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TAKAMATSU MACHINERY hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,89 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -12,600 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TAKAMATSU MACHINERY im vergangenen Quartal 3,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAKAMATSU MACHINERY 2,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at