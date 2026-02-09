TAKAMATSU MACHINERY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAKAMATSU MACHINERY hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAKAMATSU MACHINERY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

