|
09.02.2026 06:31:29
TAKAMATSU MACHINERY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TAKAMATSU MACHINERY hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAKAMATSU MACHINERY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!