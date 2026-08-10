TAKAMATSU MACHINERY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAKAMATSU MACHINERY stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -12,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,33 Prozent auf 3,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,46 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at