TAKAMATSU MACHINERY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAKAMATSU MACHINERY hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 15,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKAMATSU MACHINERY 11,25 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,20 Prozent auf 3,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAKAMATSU MACHINERY 3,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 9,940 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TAKAMATSU MACHINERY ein Ergebnis je Aktie von -59,950 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,72 Milliarden JPY – eine Minderung um 8,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,89 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at