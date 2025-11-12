TAKAMATSU MACHINERY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKAMATSU MACHINERY hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

TAKAMATSU MACHINERY vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,60 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -57,950 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at