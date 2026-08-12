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12.08.2026 06:31:29
Takamisawa Cybernetics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Takamisawa Cybernetics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 84,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takamisawa Cybernetics -41,480 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takamisawa Cybernetics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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