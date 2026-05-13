Takamisawa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Takamisawa hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 258,87 JPY. Im Vorjahresviertel waren 155,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,48 Milliarden JPY – ein Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takamisawa 18,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at