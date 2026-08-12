Takamisawa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Takamisawa stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -203,570 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 732,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Takamisawa ein EPS von 402,36 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,85 Prozent auf 75,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at