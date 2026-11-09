Takamisawa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Takamisawa lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 58,58 JPY. Im letzten Jahr hatte Takamisawa einen Gewinn von 48,50 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,48 Milliarden JPY – ein Plus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takamisawa 17,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at