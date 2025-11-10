Takamisawa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Takamisawa lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 48,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takamisawa 131,04 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takamisawa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at