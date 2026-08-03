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03.08.2026 06:31:29
TAKANO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TAKANO hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,690 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TAKANO einen Umsatz von 5,32 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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