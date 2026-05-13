|
13.05.2026 06:31:29
TAKANO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TAKANO veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
TAKANO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,64 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKANO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40,48 JPY. Im Vorjahr waren 34,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 23,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.