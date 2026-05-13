TAKANO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAKANO veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

TAKANO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,64 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAKANO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40,48 JPY. Im Vorjahr waren 34,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 23,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at