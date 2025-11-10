TAKANO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAKANO präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 8,86 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKANO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at