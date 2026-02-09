TAKANO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAKANO hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 5,77 Milliarden JPY, gegenüber 6,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at