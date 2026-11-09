TAKANO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAKANO stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 4,41 JPY gegenüber 8,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 6,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at