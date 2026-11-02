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02.11.2026 06:31:29
TAKAOKA TOKO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TAKAOKA TOKO gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 76,98 JPY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz lag bei 24,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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