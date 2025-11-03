|
TAKAOKA TOKO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TAKAOKA TOKO hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 76,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,23 JPY je Aktie vermeldet.
TAKAOKA TOKO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
