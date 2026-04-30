TAKAOKA TOKO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAKAOKA TOKO präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 156,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 83,73 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

TAKAOKA TOKO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 411,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 238,37 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,13 Prozent auf 112,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 106,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at