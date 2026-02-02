|
TAKAOKA TOKO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TAKAOKA TOKO hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 118,10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKAOKA TOKO ein EPS von 86,43 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,23 Milliarden JPY ausgewiesen.
