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15.05.2026 06:31:29
Takara: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Takara hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Takara 16,39 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 95,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,52 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 82,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Takara 394,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 362,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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