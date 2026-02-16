|
TAKARA BIO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TAKARA BIO lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,49 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -15,710 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat TAKARA BIO im vergangenen Quartal 9,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAKARA BIO 9,52 Milliarden JPY umsetzen können.
