TAKARA BIO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAKARA BIO äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 44,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAKARA BIO 12,96 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,27 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,53 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at