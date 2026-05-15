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15.05.2026 06:31:29
TAKARA BIO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TAKARA BIO hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKARA BIO ein EPS von 20,10 JPY je Aktie vermeldet.
TAKARA BIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -79,720 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKARA BIO ein EPS von 8,65 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,48 Prozent zurück. Hier wurden 40,32 Milliarden JPY gegenüber 45,04 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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