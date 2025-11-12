Takara hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takara äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 93,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

