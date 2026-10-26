Takara hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takara lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,87 JPY, nach 21,31 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 103,21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Takara 93,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at