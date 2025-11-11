11.11.2025 06:31:28

Takara Leben: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takara Leben hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Takara Leben 11,40 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 30,23 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

