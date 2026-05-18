Takara Leben: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Takara Leben stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takara Leben 62,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Takara Leben im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 86,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 35,01 JPY. Im letzten Jahr hatte Takara Leben einen Gewinn von 62,69 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Takara Leben mit einem Umsatz von insgesamt 214,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 196,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at