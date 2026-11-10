Takara Leben stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Takara Leben hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,310 JPY je Aktie erzielt worden.

Takara Leben hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at