Takara Leben stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Takara Leben hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -15,840 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 90,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at