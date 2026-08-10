Takara Leben: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Takara Leben veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 15,40 JPY. Im letzten Jahr hatte Takara Leben einen Gewinn von -4,150 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,06 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 26,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at