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27.03.2026 06:31:29
TAKARA PRINTING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TAKARA PRINTING ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAKARA PRINTING die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TAKARA PRINTING ein EPS von 18,43 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat TAKARA PRINTING 6,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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