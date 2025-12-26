TAKARA PRINTING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAKARA PRINTING gab am 25.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,21 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,43 Prozent auf 6,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at